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02:42, 29 июля 2026Бывший СССР

Российские военные заняли лес западнее Красного Лимана

Марочко: Российские военные заняли лес западнее и юго-западнее Красного Лимана в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные взяли под контроль лес западнее и юго-западнее Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Западнее Красного Лимана и юго-западнее от города под наш контроль перешла обширная лесистая местность», — подчеркнул он. По словам специалиста, данный факт фиксирует даже украинская пропаганда.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю уничтожили более 110 бойцов украинской армии у Красного Лимана. Противник лишился также техники, среди которой — шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.

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