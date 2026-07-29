Марочко: Российские военные заняли лес западнее и юго-западнее Красного Лимана в ДНР

Российские военные взяли под контроль лес западнее и юго-западнее Красного Лимана (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

«Западнее Красного Лимана и юго-западнее от города под наш контроль перешла обширная лесистая местность», — подчеркнул он. По словам специалиста, данный факт фиксирует даже украинская пропаганда.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России за неделю уничтожили более 110 бойцов украинской армии у Красного Лимана. Противник лишился также техники, среди которой — шесть боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники и 31 наземный роботизированный комплекс.