Долги Telegram по штрафам выросли почти до 38 миллионов рублей

Долги Telegram по штрафам за нарушение российских законов выросли почти до 38 млн рублей

Долги мессенджера Telegram по штрафам за нарушение российских законов выросли почти до 38 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о штрафах, вынесенных Роскомнадзором и мировыми судьями Москвы, которые компания не оплатила в установленный срок.

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 миллиона рублей», — подчеркнул он.

Отмечается, что в отношении Telegram открыто 27 исполнительных производств. Принудительное взыскание в размере 8 миллионов рублей осуществляется только по трем из них.

29 июня Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей. Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Платформа отказалась проводить мониторинг контента, запрещенного в России.