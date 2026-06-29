Telegram оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на миллионы рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.50 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Платформа отказалась проводить мониторинг контента, запрещенного в России.

Размер штрафа для Telegram составил 3,5 миллиона рублей. Максимальная сумма наказания за нарушение этой статьи КоАП — 4 миллиона рублей.

В начале июне мессенджер оштрафовали на 3,8 миллиона рублей. Сообщалось, что платформа отказалась удалить запрещенный контент. При этом не уточнялось, о какой именно запрещенной информации идет речь.