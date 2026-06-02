Telegram оштрафовали в России

13:20, 2 июня 2026

Суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на миллионы рублей за отказ удалить запрещенный контент. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, как того требует российское законодательство. А каком именно контенте идет речь, в сообщении не уточняется.

Суд взыскал с Telegram 3,8 миллиона рублей. Максимальная сумма штрафа за нарушение этой части статьи КоАП для юридических лиц составляет четыре миллиона рублей.

Ранее Таганский суд оштрафовал мессенджер на семь миллионов рублей. Уточнялось, что Telegram не удалил в определенные законодательством сроки информацию, которая содержала призывы к экстремистской деятельности.

В мае платформу неоднократно штрафовали за неудаление запрещенного контента. Так, например, 12 мая с Telegram взыскали 3,8 миллиона рублей, а 5 мая обязали выплатить семь миллионов рублей.

