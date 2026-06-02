Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал фермерам своей страны заплатить за урожай, который они не смогут поставить в Россию.
«Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», — заявил Пашинян.
Наряду с этим Пашинян заявил, что экономические ограничения России, вводимые в отношении Армении, могут негативно влиять на восприятие граждан Армении, а этого нельзя допустить.
«Моя ответственность заключается в том, чтобы Евразийский экономический союз (ЕАЭС) имел в республике Армения позитивный имидж», — подчеркнул политик.
Пашинян добавил, что от ограничений необходимо отказаться. При этом политик подчеркнул, что соблюдение санитарных норм очень важно, однако текущие решения, по его мнению, имеют политизированный характер.
Ранее Россия ограничила ввоз ряда товаров из Армении
В Россельхознадзоре ранее сообщили, что Россия с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на импорт из Армении ряда ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику.
Решение будет действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции». В ведомстве уточнили, что шаги предприняты в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, которое находится под угрозой.
До этого стало известно, что Роспотребнадзор с 22 мая полностью остановил импорт и продажу минеральной воды «Джермук» из Армении. Согласно сообщению ведомства, в этой воде было выявлено превышение содержания гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов.
Отмечается, что речь идет о временной санитарной мере и соответствующие уведомления уже направлены в том числе в Евразийскую экономическую комиссию.
Кроме того, Россельхознадзор временно ограничил ввоз в Россию цветочной продукции из Армении. Ограничения действуют с 22 мая текущего года и до окончания инспекции тепличных хозяйств, а также завершения анализа ее результатов. Меры были приняты с целью защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.
Также сообщалось, что Роспотребнадзор провел проверку и выявил некачественную алкогольную продукцию производства Армении. Обязательным требованиям не соответствует продукция, произведенная ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом "Шахназарян"»: «Вино ординарное сортовое красное полусладкое "Гетап Вернашен"» (11 процентов спирта, 0,75 литра, розлив 3 февраля 2025 года) и «Вино ординарное сортовое белое сухое "Веди алко" Харджи», Т3 «Легенды ARNI» крепостью 12 процентов спирта, 0,75 литра, розлив декабря 2024 года.
В список также попал «Коньяк ординарный пятилетний "Армянский коньяк 5 звезд"» крепостью 40 процентов, 0,5 литра, январского розлива 2025 года, произведенный ООО «Абовянский коньячный завод».
Несоответствия выявлены и у «Армянского коньяка марочного выдержанного "КВ" семилетнего "Шахназарян" ХО» произведенного ООО «Винно-коньячным домом "Шахназарян"». Всем предприятиям торговли и импортерам была направлена информация о приостановке реализации продукции и изъятии ее из обращения.
У Путина и Пашиняна состоялся телефонный разговор
1 июня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьера Армении. Во время беседы Пашинян поблагодарил его за поздравление с днем рождения и за взвешенную позицию Москвы.
«Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за взвешенные позиции, дружественный тон, а также за поддержку по ряду вызывающих разночтения вопросов», — говорится в сообщении.
Главы государств в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. Они также договорились продолжить обсуждения в формате встречи при ближайшем удобном случае.
Пашинян назвал продуктивным телефонный разговор с Путиным. «С президентом России мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Он позвонил, чтобы поздравить с днем рождения. Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор», — высказался армянский премьер.
Пашинян прокомментировал во время предвыборного мероприятия телефонный разговор с Путиным, а также пообещал приехать на встречу глав государств ЕАЭС. Политик отдельно прокомментировал введенные Россельхознадзором фитосанитарные ограничения на ввоз продукции из Армении и назвал лучшим шагом отказ от всяких ограничительных мер в отношении Еревана.
Пашинян высказался о референдуме по выходу Армении из ЕАЭС
Наряду с этим политик высказался о референдуме по выходу Армении из ЕАЭС. Он заявил, что Армения пока не планирует проводить референдум по выходу из ЕАЭС и стремлению в Европейский союз (ЕС).
«До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично», — подчеркнул Пашинян.
Политик отметил, что выбор между объединениями остается нелогичным, так как пока народу Армении нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС. Он назвал выбор теоретическим и подчеркнул, что выносить его на референдум будет неправильно.