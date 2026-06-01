1 июня 2026

Путин и Пашинян созвонились

Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян созвонились
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонились. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с днем рождения», — говорится в публикации.

Представители Москвы и Еревана также в ходе телефонного разговора обсудили итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Пашинян высказался о референдуме по выходу Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, Ереван пока не планирует его проведение.

