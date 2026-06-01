Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 1 июня 2026Бывший СССР

Пашинян высказался о референдуме по выходу Армении из ЕАЭС

Пашинян: Армения пока не будет проводить референдум по выходу из ЕАЭС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Армения пока не планирует проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стремлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в видео, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично», — подчеркнул он.

Политик отметил, что сейчас выбор между объединениями остается нелогичным, так как пока народу Армении нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС. Он назвал выбор теоретическим и подчеркнул, что выносить его на референдум будет неправильно.

Ранее лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум, на котором жители страны выберут между сохранением членства в организации и возможным вступлением в ЕС. Инициативу поддержали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    На гулявшую со щенком девушку напала нетрезвая компания в Подмосковье

    Лавров сделал заявление об отношениях России и Китая

    Путин поручил обеспечить доступ к важнейшим сервисам во время ограничений интернета

    В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

    49-летняя Шакира в микроплатье попала в объектив папарацци

    Американская журналистка назвала главные достоинства Москвы

    У мужчины в мочевом пузыре нашли камень весом 1,3 килограмма

    Федерация шахмат России потребовала отстранить президента Украинской шахматной федерации

    Европейская «рука» впервые перенесла двух российских космонавтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok