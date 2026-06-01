Пашинян высказался о референдуме по выходу Армении из ЕАЭС

Пашинян: Армения пока не будет проводить референдум по выходу из ЕАЭС

Армения пока не планирует проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стремлению в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в видео, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«До того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично», — подчеркнул он.

Политик отметил, что сейчас выбор между объединениями остается нелогичным, так как пока народу Армении нечего будет предложить взамен членству в ЕАЭС. Он назвал выбор теоретическим и подчеркнул, что выносить его на референдум будет неправильно.

Ранее лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум, на котором жители страны выберут между сохранением членства в организации и возможным вступлением в ЕС. Инициативу поддержали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.