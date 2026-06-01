В России ответили на слова Пашиняна о референдуме по выходу Армении из ЕАЭС

Сенатор Джабаров назвал большой ошибкой выход Армении из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен сначала провести референдум и узнать мнение народа, а уже потом принимать решение об обращении в Европейский союз (ЕС) по вопросам вступления, заявил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что этот вопрос будет тянуться до выборов.

Пашинян ранее заявил, что Армения пока не планирует проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стремлению в Евросоюз. По его словам, до того момента, пока Армения официально не обратилась к ЕС по вопросу членства или не близка к получению статуса кандидата на членство, проводить референдум нелогично.

«Судя по тем шагам, которые предложил Пашинян, сначала, наверное, проводят референдум, а потом обращаются. Он обратится в ЕС о вступлении, а уже потом будет проводить [референдум]. Там скажут: "Да, пожалуйста" или "Нет". А зачем проводить референдум тогда, если уже обращение есть? Я думаю, что порядок шагов немножко перепутан. Скорее всего, надо сначала все-таки узнать мнение народа, а потом делать шаги. Я думаю, что эти разговоры будут тянуться до выборов», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, если Пашинян примет решение ввести Армению в Евросоюз, то страны объединения примут решение о приостановке участия Армении в Евразийском экономическом союзе, что станет большой ошибкой для Еревана.

«Мне кажется, к концу года, если господин Пашинян примет решение ввести свою страну в ЕС, страны ЕС на саммите, который в конце года будет, примут решение о приостановке участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Я думаю, что это большая ошибка. [Армения] самостоятельное государство, независимое, пусть принимает решение такое, которое считает удобным и выгодным», — добавил Джабаров.

Ранее лидеры стран ЕАЭС призвали Армению провести референдум, на котором жители страны выберут между сохранением членства в организации и возможным вступлением в ЕС. Инициативу поддержали президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.