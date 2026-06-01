Врач призвала ежедневно употреблять один фрукт для здорового старения

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Грейс Фархат заявила, что для здорового старения ежедневно необходимо употреблять один фрукт. Ее слова передает издание El Economista.

Фархат призвала регулярно есть гранат, поскольку он положительно влияет на когнитивные функции. За их снижение с возрастом ответственны определенные воспалительные маркеры, уровень которых снижается благодаря полифенолам в составе фрукта, отметила она.

Врач напомнила, что снижение когнитивных способностей начинается в среднем возрасте, поэтому в этот период уже можно добавлять гранат в ежедневный рацион. Этот фрукт также стабилизирует артериальное давление, уменьшает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, дополнила специалистка.

Ранее диетолог Марина Макиша перечислила продукты для профилактики инфаркта и инсульта. С этой целью она призвала включить в рацион чечевицу и фасоль.

