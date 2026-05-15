09:15, 15 мая 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали продукты для профилактики инфарктов и инсультов

Врач Макиша заявила, что куриная печень и авокадо защищают от инфаркта
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Andrey Starostin / Shutterstock / Fotodom

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала продукты, которые следует употреблять для профилактики инфарктов и инсультов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Макиша посоветовала для долгой и здоровой жизни включить в рацион печень. «Причем печень может быть разная: и куриная, и говяжья, и печень индейки», — уточнила она. Также врач заявила о пользе для организма зелени, в частности, петрушки и шпината. Кроме того, по ее словам, от проблем со здоровьем защищают семена подсолнечника, авокадо, чечевица, фасоль и горох.

Диетолог объяснила, что в этих продуктах содержится фолиевая кислота. Ее дефицит повышает риск развития инфарктов и инсультов, а также воспалений желудочно-кишечного тракта, рассказала врач.

Ранее Макиша в программе «О самом главном» раскрыла блюдо, которое снижает давление. Диетолог сообщила, что таким свойством обладает популярный суп.

