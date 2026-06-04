Спецпредставитель Путина допустил восстановление «Северных потоков»

Дмитриев: Работа «Северных потоков» может быть восстановлена

Работа газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может быть восстановлена. На это на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

По его словам, в Германии действительно хотят возобновить поставки российского газа — к такому выводу Кирилл Дмитриев пришел после дискуссии с представителями правой партии «Альтернатива для Германии».

«Германия не может обойтись без российского газа... Поэтому мы видим, что будут восстанавливаться, возможно, "Северные потоки" 1 и 2», — заметил он.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в переговорах с США по Украине. По его словам, есть те, кто пытается сорвать этот диалог.