ПМЭФ-2026. День второй

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16:50, 4 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина допустил восстановление «Северных потоков»

Дмитриев: Работа «Северных потоков» может быть восстановлена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Кирилл Дмитриев / РИА Новости

Работа газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» может быть восстановлена. На это на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

По его словам, в Германии действительно хотят возобновить поставки российского газа — к такому выводу Кирилл Дмитриев пришел после дискуссии с представителями правой партии «Альтернатива для Германии».

«Германия не может обойтись без российского газа... Поэтому мы видим, что будут восстанавливаться, возможно, "Северные потоки" 1 и 2», — заметил он.

Ранее Кирилл Дмитриев рассказал о прогрессе в переговорах с США по Украине. По его словам, есть те, кто пытается сорвать этот диалог.

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