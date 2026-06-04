ПМЭФ-2026. День второй

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15:12, 4 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о прогрессе в переговорах с США по Украине

Дмитриев: В переговорах России и США по Украине есть значимый прогресс
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В переговорах России и США по урегулированию конфликта на Украине есть значимый прогресс, несмотря на попытки срыва этого диалога. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

«Есть значимый прогресс, а попытки его преуменьшить связаны с тем, что люди, которые хотят продолжения войны, пытаются сорвать российско-американский диалог», — сказал он.

Ранее Дмитриев заявил, что провел 3 июня телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Он отметил, что Соединенные Штаты постоянно указывают украинским властям на необходимость встать на сторону мира.

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