ПМЭФ-2026. День второй

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15:06, 4 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина поговорил с Уиткоффом

Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером экономические инициативы США и России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел 3 июня телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом он заявил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Буквально вчера еще мы говорили по телефону и с Уиткоффом, и с Джаредом Кушнером. Постоянно идет диалог, потому что американская сторона пытается способствовать миру», — рассказал Дмитриев.

По словам спецпредставителя российского лидера, Соединенные Штаты постоянно указывают украинским властям на необходимость встать на сторону мира. Однако в то же время темой российско-американского диалога остаются совместные экономические инициативы, которые Кирилл Дмитриев также обсудил со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«[Мы] совместно можем инвестировать с США в различные проекты, которые полезны и для России, и для Соединенных Штатов. В том числе на территории России», — резюмировал он.

Ранее Кирилл Дмитриев раскрыл частоту контактов России и США. По его словам, общение сторон происходит по несколько раз в неделю.

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