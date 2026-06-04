Раскрыта частота контактов России и США

Дмитриев: Контакты России и США происходят несколько раз в неделю

Россия и США находятся в постоянном контакте, и в ближайшее время диалог будет только развиваться. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

«Это общение происходит несколько раз в неделю, и диалог продолжается. Я думаю, в ближайшее время мы увидим еще более активные шаги в рамках этого диалога», — подчеркнул он.

По словам Кирилла Дмитриева, противники российско-американского диалога пытаются создать между странами очаги дополнительного напряжения, которого на самом деле нет. В действительности же дискуссия между Россией и США идет активно, в том числе по экономическим вопросам.

Отдельно спецпредставитель российского лидера отметил важную роль администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. «Диалог сложный, но мы ценим команду президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют», — сказал он.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал главную особенность Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, мероприятие демонстрирует провал политики глобалистов.