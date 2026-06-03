Дмитриев: ПМЭФ показывает провал политики глобалистов

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показывает провал политики глобалистов. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Он [ПМЭФ] происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу», — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, мероприятие объединяет суверенные страны, которые готовы прежде всего развивать собственные экономики. Этим ПМЭФ отличается, к примеру, от Всемирного экономического форума в Давосе, который показал свою несостоятельность, указал спецпредставитель российского лидера.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил роль ПМЭФ для города. По его мнению, он является ключевым событием для экономики северной столицы.