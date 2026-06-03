ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:18, 3 июня 2026Мир

Спецпредставитель Путина назвал главную особенность ПМЭФ

Дмитриев: ПМЭФ показывает провал политики глобалистов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показывает провал политики глобалистов. На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях ПМЭФ, передает РИА Новости.

«Он [ПМЭФ] происходит в очень важное время, когда политика глобалистов полностью потерпела неудачу», — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, мероприятие объединяет суверенные страны, которые готовы прежде всего развивать собственные экономики. Этим ПМЭФ отличается, к примеру, от Всемирного экономического форума в Давосе, который показал свою несостоятельность, указал спецпредставитель российского лидера.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил роль ПМЭФ для города. По его мнению, он является ключевым событием для экономики северной столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Потери ЕС из-за отказа от российских нефти и газа оценили

    В ФТС рассказали об активном участии в обелении экономики

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Дрон атаковал рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Погибли семь человек

    Стало известно о риске ВСУ попасть в окружение в ДНР

    В России рассказали о действующих из «тумана войны» Су-57

    Россиянин описал жизнь в Германии фразой «прогреть всю квартиру считается роскошью»

    Раскрыты методы проверки подлинности уведомления от Telegram

    Стало известно о новом способе уничтожения дронов ВСУ

    В ФТС подсчитали количество выявленных на границе подделок

    Сотрудники МЧС стали жертвами атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Бывший президент Польши оправдался за вручение ордена Зеленскому

    Обнародованы подробности о сотрудничавшем с украинскими боевиками осужденном россиянине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok