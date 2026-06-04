В РФС объяснили сложность присвоения Сафонову звания заслуженного мастера спорта

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин объяснил сложность присвоения российскому голкиперу ПСЖ Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) за вторую победу в Лиге чемпионов. Его слова приводит РИА Новости.
Сорокин заявил, что решение принимает Министерство спорта, подчеркнув, что у ведомства есть четкие регламенты на этот счет. «Сафонов — молодец, бесспорный красавец, прославляет Россию», — добавил он.
30 мая ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. Сафонов провел на поле всю встречу.
Сафонов стал первым россиянином в истории, начавшим финал Лиги чемпионов с первых минут. Кроме того, он стал единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.