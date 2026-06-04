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17:01, 4 июня 2026Спорт

В РФС объяснили сложность присвоения Сафонову звания заслуженного мастера спорта

В РФС заявили, что решение о присвоении Сафонову звания ЗМС принимает Министерство спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин объяснил сложность присвоения российскому голкиперу ПСЖ Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) за вторую победу в Лиге чемпионов. Его слова приводит РИА Новости.

Сорокин заявил, что решение принимает Министерство спорта, подчеркнув, что у ведомства есть четкие регламенты на этот счет. «Сафонов — молодец, бесспорный красавец, прославляет Россию», — добавил он.

30 мая ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти парижане оказались сильнее со счетом 4:3. Сафонов провел на поле всю встречу.

Сафонов стал первым россиянином в истории, начавшим финал Лиги чемпионов с первых минут. Кроме того, он стал единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

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