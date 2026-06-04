В России предупредили о риске остаться без ряда лекарств

Ряд фармкомпаний из-за рубежа могут остановить поставки из-за несогласия с ценами на ЖНВЛП

Жесткие ценовые ограничения на ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) в отдельных случаях повышают риск прекращения поставок этих препаратов в Россию. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила гендиректор портала Pharmedu Татьяна Ходанович на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Список таких препаратов утверждает правительство РФ в целях обеспечения доступности лечения. Цены на медикаменты из этого перечня строго регулируются и ограничиваются государством.

Ряд производителей прямо предупреждают о том, что они собираются выводить с рынка тот или иной препарат из-за ограничения цен по ЖНВЛП, подчеркивает Ходанович. Продажа оригинальных препаратов в России для них становится нерентабельной, так как цены на отдельные молекулы уже долгое время растут.

В этом вопросе, по мнению собеседницы, нужен реальный и адекватный баланс. Нельзя ограничивать цены на оригинальные молекулы, так как цепочки поставок за последние годы сильно удлинились и подорожали, предупреждает она. В противном случае с рынка исчезнут те жизненно важные лекарства, которые необходимы пациентам в России.

«Приведу простой пример: жаропонижающие свечи. Их невыгодно производить за ту цену, которую ограничило государство. А то, что осталось на рынке из российских аналогов, подходит не всем», — констатирует руководитель Pharmedu. В стране, с ее слов, есть производители, которые выпускают аспириносодержащие, но такие комбинации подходят не каждому пациенту.

Отдельные производители из РФ действительно имеют возможность предложить препараты по низким ценам и переключить спрос на себя, подтверждает она. Но у местного рынка пока еще нет возможности заместить все, на что производители повышают цены, подчеркивает она.

Выход собеседница «Ленты.ру» видит в расширении индикаторов лекарственной безопасности за пределы простого «наличия/отсутствия». Важно отслеживать ценовую динамику, наличие конкуренции и, главное, риск ухода незаменимых препаратов, резюмирует спикер.

Ранее сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев выступил с инициативой создать системы отслеживания остатков ЖНВЛП. Своей идеей он поделился с «Лентой.ру» на полях ПМЭФ.