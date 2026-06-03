Назван способ решить проблему с доступностью жизненно важных лекарств в России

Сопреседатель ВСП Жулев: Нужно создать системы отслеживания остатков ЖНВЛП

В российских регионах необходимо создать системы отслеживания остатков жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), чтобы решить проблему доступности таких лекарств. Способ предложил президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ).

По его словам, проблема с доступностью жизненно важных лекарств связана с грамотным планированием закупок, анализом и прогнозированием потребностей пациентов, а также правильно выстроенной логистикой. Кроме того, важно заниматься вопросами информационного сопровождения населения, добавил Жулев.

Сохраняется и финансовый аспект проблемы. Далеко не все субъекты в полной мере справляются со своими обязательствами по льготному лекарственному обеспечению Юрий Жулев президент Всероссийского общества гемофилии

Он отметил, что во многих регионах проблема с обеспечением пациентов лекарствами связана с нехваткой бюджетных ресурсов и недостаточным финансированием соответствующих программ. «Необходимо совершенствовать механизм включения препаратов в систему государственных гарантий, в том числе в перечень ЖНВЛП и другие программы лекарственного обеспечения», — заключил Жулев.

В перечень жизненно важнейших лекарственных препаратов входят лекарства, цены на которые регулирует государство. Такие препараты пациенты получают бесплатно по ОМС. В феврале этот перечень расширили — в него вошли восемь новых международных непатентованных наименований.