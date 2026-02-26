Реклама

Некоторые лекарства для россиян станут доступнее

В России расширили перечень жизненно необходимых препаратов
Никита Абрамов
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России расширили перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), дополнив его новыми действующими веществами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

«В новый список вошли восемь новых международных непатентованных наименований. В их числе — оригинальный отечественный препарат с МНН "Гофликицепт"», — говорится в сообщении.

Лекарство применяют для терапии сердечного заболевания — идиопатического рецидивирующего перикардита. Помимо того, в список внесли препарат с камрелизумабом, используемый для лечения рака пищевода и носоглотки, а также лекарство с названием «Пэгфилграстим», который применяется для лечения пациентов, проходящих химиотерапию.

В декабре 2025 года стало известно, что Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. Причинами внесения изменений в список в министерстве назвали отмену государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов.

