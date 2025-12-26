«Ъ»: Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причинами внесения изменений в список в министерстве назвали отмену государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов.

Вместе с тем 25 декабря в перечень жизненно необходимых лекарств были внесены восемь новых препаратов.

Преператы, внесенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) капивасертиб камрелизумаб даролутамид лорлатиниб луспатерцепт претоманид пэгфилграстим гофликицепт

Ранее в России был опубликован список препаратов, якобы запрещенных для водителей. Разъяснения по этому поводу дал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что список носит предупредительный характер и не подразумевает «никакого нормативного регулирования».