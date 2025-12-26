Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:06, 26 декабря 2025Россия

Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов

«Ъ»: Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Минздрав исключил из списка жизненно необходимых лекарств 20 препаратов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причинами внесения изменений в список в министерстве назвали отмену государственной регистрации, прекращение производства или поставок препаратов.

Вместе с тем 25 декабря в перечень жизненно необходимых лекарств были внесены восемь новых препаратов.

Преператы, внесенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)

капивасертиб

камрелизумаб

даролутамид

лорлатиниб

луспатерцепт

претоманид

пэгфилграстим

гофликицепт

Ранее в России был опубликован список препаратов, якобы запрещенных для водителей. Разъяснения по этому поводу дал глава Минздрава Михаил Мурашко. Он пояснил, что список носит предупредительный характер и не подразумевает «никакого нормативного регулирования».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта позиция Путина по Донбассу

    В России закончилась гонка зарплат. Кто останется в выигрыше?

    Путин предрек революцию нового типа

    На Западе забеспокоились из-за пункта в плане Зеленского

    Больше полутора десятка дронов выпустили ВСУ по Крыму

    В Белоруссии высказались о характере украинских властей

    Экс-жена Аршавина рассказала о состоянии после курса по восстановлению носа

    Москвичам рассказали о работе парковок и транспорта в Новый год

    Видео с тараканами в новогоднем подарке из российского детсада проверили на подлинность

    Массовая драка с поножовщиной произошла между мигрантами на одной из строек Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok