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10:25, 5 июня 2026Путешествия

Российский турист получил удар ножом в сердце во Вьетнаме и выжил

Shot: Российского туриста ударили ножом в сердце во Вьетнаме
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jose L Vilchez / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший во Вьетнаме российский турист получил множество ударов ножом и смог выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 32-летний мужчина был ранен 2 июня при неизвестных обстоятельствах. Один из ударов пришелся рядом с сердцем, оставив рваную рану между ребрами. Пострадавшего доставили в больницу южно-центральной провинции Кханьхоа в критическом состоянии почти без пульса, с геморрагическим шоком и дыхательной недостаточностью.

Ситуация усложнялась тем, что у россиянина редкая для Вьетнама группа крови — первая отрицательная. Она встречается у 0,04-0,07 процента населения курортной страны. Два часа ушло на то, чтобы спасти туриста. В настоящее время он все еще под присмотром врачей. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее россиянина избила толпа местных на Шри-Ланке. Мужчина не смог поймать волну и столкнулся с местным серфером, после чего на его доске появилась небольшая трещина.

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