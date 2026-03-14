18:21, 14 марта 2026

Россиянина избила толпа местных на Шри-Ланке из-за доски для серфинга
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиянин пострадал из-за того, что его избила толпа местных жителей на Шри-Ланке. Подробности возникшего конфликта сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, москвичи Виктор и Мария на третий день отпуска занимались серфингом на арендованных досках. Мужчина не смог поймать волну и столкнулся с местным серфером, после чего на его доске появилась небольшая трещина.

Как утверждается, за ремонт доски туристу выставили счет на 25 тысяч ланкийских рупий (около 6000 рублей). Местные заявили, что доска якобы изготовлена из кокоса и ее восстановление займет около недели. Когда россияне отказались платить такую сумму и предложили вдвое меньше, один из местных жителей выхватил телефон из рук девушки и между сторонами началась потасовка. По информации издания, пару окружили около 15 человек, мужчина получил травму уха.

После прибытия полиции телефон россиянам вернули, но предложили оплатить полную стоимость ремонта доски, пригрозив проблемами с законом и возможной депортацией. Как отмечают опытные туристы, подобные ситуации иногда специально провоцируют пляжные мошенники, чтобы потребовать с отдыхающих завышенную компенсацию.

Ранее сообщалось, что российских туристов стали обманывать при бронировании вилл на Бали. Мошенники арендуют жилье на один день, снимают в нем много красивого контента, выкладывают его, а потом сдают сразу десяти или двадцати клиентам.

