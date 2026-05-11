Венгрия раскрыла позицию по санкциям против России

Орбан: Венгрия не поддержит вредящие ей санкции против России

Венгрия не поддержит санкции против России, если они будут нарушать интересы Будапешта. Об этом заявила глава МИД республики Анита Орбан, передает РИА Новости.

«Любой пункт санкционного пакета, нарушающий венгерские интересы, не будет поддержан, но и в интересах третьей страны мы выступать не будем», — раскрыла дипломат позицию Венгрии.

По ее словам, республика будет воздерживаться от вето до последнего момента.

Ранее кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань заявил, что Венгрия не откажется от российского газа, но собирается диверсифицировать источники поставок.