Мир
16:18, 11 мая 2026

Венгрия раскрыла позицию по санкциям против России

Орбан: Венгрия не поддержит вредящие ей санкции против России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия не поддержит санкции против России, если они будут нарушать интересы Будапешта. Об этом заявила глава МИД республики Анита Орбан, передает РИА Новости.

«Любой пункт санкционного пакета, нарушающий венгерские интересы, не будет поддержан, но и в интересах третьей страны мы выступать не будем», — раскрыла дипломат позицию Венгрии.

По ее словам, республика будет воздерживаться от вето до последнего момента.

Ранее кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань заявил, что Венгрия не откажется от российского газа, но собирается диверсифицировать источники поставок.

