В Венгрии сделали заявление о российском газе

Капитань: Венгрия не откажется от российского газа

Венгрия не откажется от российского газа, но собирается диверсифицировать источники поставок. Об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань, его слова приводит РИА Новости.

Капитань также заявил, что для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей. Для этого, по его словам, необходимо использовать нефтепроводы «Дружбу» и Адриатический.

Ранее претендент на пост министра иностранных дел республики Анита Орбан заявила, что новые власти Венгрии не собираются отправлять военных на Украину.