Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:16, 11 мая 2026Мир

В Венгрии сделали заявление о российском газе

Капитань: Венгрия не откажется от российского газа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bela Szandelszky / AP

Венгрия не откажется от российского газа, но собирается диверсифицировать источники поставок. Об этом заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань, его слова приводит РИА Новости.

Капитань также заявил, что для населения сохранится программа снижения коммунальных платежей. Для этого, по его словам, необходимо использовать нефтепроводы «Дружбу» и Адриатический.

Ранее претендент на пост министра иностранных дел республики Анита Орбан заявила, что новые власти Венгрии не собираются отправлять военных на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе пришли в ярость из-за слов Каллас о переговорах с Россией

    Роднина возмутилась уровнем развития российского футбола

    В Европе оценили риски распространения хантавируса

    Врач предупредила об опасных для пищеварения ЗОЖ-трендах

    Захарова посоветовала Британии вызвать санитаров из-за новых санкций

    В Венгрии сделали заявление о российском газе

    Названы главные правила безопасного загара

    В Минобороны рассказали об отражении украинских атак во время перемирия

    В России отреагировали на переброску ВСУ элитных подразделений в Харьковскую область

    Названы не принимающие пятилетние российские загранпаспорта страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok