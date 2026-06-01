Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 1 июня 2026Россия

Путин дал поручение о новых льготах для участников СВО

Путин поручил расширить в регионах России предоставление соцуслуг участникам СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил расширить в регионах России предоставление новых льгот, в частности, социальных услуг, участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и членам их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал расширить практику предоставления социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма.

Доклад о новых предлагаемых мерах поддержки поручено представить до 1 ноября 2026 года. Ответственными за исполнение поручения назначены высшие должностные лица российских регионов.

Ранее Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО. Речь шла о приоритетном трудоустройстве военнослужащих и предоставлении медицинской помощи вне очереди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Пашинян созвонились

    В России назвали первые цели для ударов в случае континентальной войны

    ВКС России получили «летающий радар»

    Долина рассказала о новом романе

    Бороться с борщевиком предложили по-новому

    Россиянин поставил четыре миллиона рублей на финал чемпионата мира по хоккею и проиграл

    У россиянина изъяли дорогую иномарку из-за пьяной езды

    Май 2026 года стал для Москвы одним из самых теплых в этом веке

    Стало известно о скрытой сети экспортеров-посредников «Северстали»

    Дикие собаки одолели львицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok