Путин дал поручение о новых льготах для участников СВО

Путин поручил расширить в регионах России предоставление соцуслуг участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил расширить в регионах России предоставление новых льгот, в частности, социальных услуг, участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и членам их семей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал расширить практику предоставления социальных услуг в сферах образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, туризма.

Доклад о новых предлагаемых мерах поддержки поручено представить до 1 ноября 2026 года. Ответственными за исполнение поручения назначены высшие должностные лица российских регионов.

Ранее Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО. Речь шла о приоритетном трудоустройстве военнослужащих и предоставлении медицинской помощи вне очереди.