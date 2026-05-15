Путин подписал указ о мерах поддержки участников СВО

Путин подписал указ о базовых мерах поддержки участников СВО в регионах

Президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации (СВО) в регионах. Соответствующий документ появился на портале публикования правовых актов.

Глава государства поручил регионам способствовать приоритетному трудоустройству участников СВО, предоставлять им медицинскую помощь вне очереди, а также сделать базовые меры поддержки для близких погибших бойцов бессрочными.

Помощь также будет оказана тем военным, кто участвовал в отражении атаки украинской армии на Курскую область.

Ранее Путин подписал указ о праве на отсрочку от военной службы для студентов МЧС. Данная мера затрагивает тех, кто учится очно в статусе курсанта.