Перспективы евроинтеграции одной страны описали фразой «финишная прямая»

Председатель ЕК фон дер Ляйен: Черногория находится на финишной прямой на пути в ЕС

Черногория находится на финишной прямой в процессе евроинтеграции. Так путь страны в Европейский союз (ЕС) описала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«У нас хорошие новости. Скорость, с которой вы выполняете реформы, является впечатляющей», — заметила она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Черногория движется в правильном направлении. С такими темпами уже к концу 2026 года или началу 2027 года страна сделает последние шаги к вступлению в Евросоюз. «Так что вы на финишной прямой», — резюмировала политик.

Ранее Черногорию называли главным кандидатом на вступление в ЕС. При этом, по мнению сербского политолога Стевана Гайича, она может войти в объединение не раньше 2028 года.