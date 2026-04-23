16:37, 23 апреля 2026Мир

Назван главный кандидат на вступление в ЕС

НСН: Черногория может войти в состав ЕС, но не раньше 2028 года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Черногория может войти в состав Европейского союза (ЕС), но это произойдет не ранее 2028 года. Об этом заявил сербский политолог Стеван Гайич, его слова приводит НСН.

«Из всех кандидатов самый реальный шанс на вступление у Черногории. Но это произойдет не раньше 2028 года. Только эта страна находится на реальной траектории вступления», — отметил он.

По мнению политолога, у Сербии нет шанса вступить в Европейский союз в ближайшее время, даже без права голоса.

Венгерский журналист Габор Штир заявил, что ЕС сейчас не готов к расширению из-за большого количества внутренних разногласий. Заявление главы МИД Греции о возможном принятии новой страны в состав объединения, вероятно, было сделано с целью привлечь внимание к председательству Афин в Евросоюзе.

«Я чувствую, что Греция хочет присоединить кого-то из Балканских стран», — добавил он, подчеркнув, что одна страна не сможет пролоббировать чью-либо кандидатуру.

Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что как минимум одна страна может присоединиться к Европейскому союзу во время председательства Афин во второй половине 2027 года.

