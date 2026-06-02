Зубы выросли в яичнике у 19-летней россиянки

Зубы выросли в яичнике у 19-летней жительницы Липецка. В отделении гинекологии областной клинической больницы юной россиянке удалили доброкачественное новообразование. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Специалисты допустили, что киста сформировалась с зубами еще во время внутриутробного развития пациентки.

Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, девушка уже выписана на амбулаторное лечение.

До этого стало известно, что гигантскую опухоль весом пять килограммов нашли у беременной в Приморском крае. 36-летняя жительница Арсеньева пришла к врачам с болями на 39-й неделе беременности. Ее отправили во Владивосток — там выявили многокамерную кисту правого яичника размером 40 на 40 сантиметров.

Еще раньше жительнице Миасса Челябинской области удалили опухоль размером с баскетбольный мяч.