Гигантскую опухоль нашли у беременной в российском регионе

Гигантскую опухоль весом пять килограммов нашли у беременной в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что 36-летняя жительница Арсеньева пришла к врачам с болями на 39-й неделе беременности. Ее отправили во Владивосток — там выявили многокамерную кисту правого яичника размером 40 на 40 сантиметров.

«Из-за высоких рисков для ребенка медики собрали консилиум. В итоге пациентке сделали кесарево и одновременно удалили новообразование. Малыш родился здоровым — для женщины это были уже четвертые роды», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что жительнице Миасса Челябинской области удалили опухоль размером с баскетбольный мяч.