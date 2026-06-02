11:54, 2 июня 2026

Россиянка напала на семилетнего школьника в День защиты детей

В Новороссийске женщина напала с кулаками на семилетнего школьника
Майя Назарова

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

В Новороссийске женщина напала на семилетнего школьника на площадке на улице Котанова в День защиты детей. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, горожанка со всей силы ударила мальчика. Поводом для этого, как утверждает горожанка, стало то, что последний якобы обидел ее сына.

Пострадавшему несовершеннолетнему вызвали скорую помощь. Ему диагностировали ушиб мягких тканей. Школьника госпитализировали.

Семья школьника написала заявление в полицию. Нападавшая же жительница Новороссийска обратилась в ПДН из-за нападения на ее ребенка.

До этого сообщалось, что в Свердловской области мужчина напал на школьника на улице. Россиянин назвал подростка щенком, повалил на землю и избил. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира, но позже его якобы отпустили. У пострадавшего диагностированы ушибы мягких тканей головы и шеи.

