Обнародовано совместное фото Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди на фоне слухов о романе

Модель Кендалл Дженнер и актер Джейкоб Элорди снялись с сотрудниками лапшичной в Токио

В сети обнародовали совместное фото американской модели Кендалл Дженнер и австралийского актера Джейкоба Элорди на фоне слухов о романе. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) популярного в Токио ресторана.

Сотрудники лапшичной снялись с парой во время ужина. 28-летний актер и 30-летняя манекенщица предстали на размещенном кадре в черных футболках. При этом Элорди прижался к Дженнер и положил свою голову на ее плечо.

Первые слухи о романе знаменитостей появились в апреле. Тогда очевидцы заметили Кендалл Дженнер целующейся с Джейкобом Элорди на музыкальном фестивале Coachella в США. При этом сами звезды на тот момент не отреагировали на слухи о романе.

Позже Дженнер и Элорди заметили на двойном свидании в Монтесито. По словам инсайдеров, модель не стеснялась своих чувств и на протяжении всего вечера обнимала актера и запускала пальцы в его волосы. При этом он сам постоянно смеялся и улыбался.