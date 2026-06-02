Погоня за российским подростком на «Жигулях» в стиле GTA попала на видео

МВД показало погоню со стрельбой за подростком на «Жигулях» в Забайкальском крае

Сотрудники ДПС применили табельное оружие для остановки автомобиля ВАЗ-2106 в Петровске-Забайкальском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как «Жигули» уезжает от служебной машины по проселочной дороге и врезается в другой автомобиль. После сотрудники полиции начинают стрелять по колесам гонщика — в результате авто разворачивается и останавливается. На протяжении всего ролика слышен звук сирены.

Силовики заметили водителя ВАЗ-2106 без номеров во время патрулирования улиц и потребовали остановиться. Однако 15-летний подросток, который и находился за рулем автомобиля, проигнорировал требование и попытался скрыться. После задержания его поставили на профилактический учет. Его родителей привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

