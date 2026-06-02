14:56, 2 июня 2026Мир

В Польше обратились к украинцам со словами «не приезжайте»

Депутат Сейма Смолиньский заявил, что в Польше не ждут украинцев
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Украинцев, заявляющих, что они перестанут приезжать в Польшу в случае лишения президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, и не ждут в стране. Об этом заявил депутат Сейма Польши Казимеж Смолиньский в социальной сети X.

«Украинцам, которые угрожают, что после отобрания у Зеленского ордена Белого Орла больше не приедут в Польшу, отвечаю спокойно: тогда и не приезжайте», — написал он.

Польша и Украина крупно поссорились из-за решения Зеленского присвоить элитному подразделению Вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла.

