Причастный к тайнику с миллионами рублей у российской колонии вышел на работу

15:36, 2 июня 2026

Адвокат Трубников: Экс-сенатор Арашуков вышел на работу швеей в ИК-6
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура РФ / РИА Новости

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в оренбургской колонии особого режима ИК-6, известной как «Черный дельфин», вышел на работу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Трубников.

По его словам, осужденный был отстранен от работы в швейном цеху на период расследования уголовного дела о попытке передать взятку сотрудникам колонии за улучшение условий отбытия наказания и последующего суда. Три миллиона рублей посредник экс-сенатора спрятал в тайнике возле колонии.

Адвокат напомнил, что защита и Арашуков долго просили администрацию предоставить ему возможность работать в сувенирном или упаковочном цехе. Теперь, после приговора, его вновь вывели на работу швеей, но его рабочее место находится в соседнем с камерой помещении, а не в общем швейном цехе колонии.

На допросе Арашуков заявлял о своих обширных финансовых возможностях. Он предлагал сотрудникам «Черного дельфина» пять миллионов долларов за «особое отношение» при содержании. В дальнейшем сумма была изменена: пять миллионов рублей экс-сенатор хотел передать начальнику УФСИН России по Оренбургской области и еще один миллион рублей — самому главе оперативного отдела в «Черном дельфине». Взамен Арашуков просил разрешить ему неограниченные звонки, свидания и посылки, а также возможность самому выбрать место работы и соседа по камере.

Осужденный хотел получать элитные товары. В прокуратуре подтвердили его слова о материальном благосостоянии, в связи с чем представитель ведомства просила увеличить сумму штрафа Арашукову со 120 до 420 миллионов рублей, что составило бы 70-кратную сумму взятки. Однако судебная коллегия отказала прокурору в этом требовании, посчитав назначенный штраф справедливым.

Экс-сенатора задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.

13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения за взятку в три миллиона рублей сотрудникам колонии за улучшенные условия содержания.

