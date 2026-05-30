Экс-сенатор Арашуков предлагал взятку в миллионы долларов сотрудникам «Черного дельфина»

ТАСС: Экс-сенатор Арашуков собирался дать взятку за привилегии в «Черном дельфине»

Бывший сенатор Рауф Арашуков изначально предлагал сотрудникам колонии «Черный дельфин» взятку за получение привилегированных условий при отбывании наказания. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает ТАСС.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий с экс-сенатором несколько раз встречался начальник оперативного отдела колонии, узнало агентство. Уточняется, что в ходе одной из встреч Арашуков предложил ему денежное вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за «особое отношение» при содержании. В дальнейшем сумма была изменена: пять миллионов рублей бывший сенатор хотел передать начальнику УФСИН России по [Оренбургской области], и еще один миллион рублей — самому главе оперативного отдела в «Черном дельфине». Взамен Арашуков просил разрешить ему неограниченные звонки, свидания и посылки, а также возможность самому выбрать место работы и соседа по камере.

На одном из заседаний суда в ноябре 2025 года бывший сенатор, напомним, просил допросить начальника УФСИН России по Оренбургской области. Такое желание Арашуков озвучил при рассмотрении дела о даче взятки должностному лицу (по ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствие настаивало на том, что фигурант через адвоката передал последнему сумму в три миллиона рублей для обеспечения ему особых условий содержания.

В апреле стало известно, что Соль-Илецкий суд Оренбургской области отклонил иск экс-сенатора к ИК-6 за невыдачу продуктов. Арашуков тогда утверждал, что подал заявку на продуктовую корзину общей стоимостью 14 тысяч рублей, но в ответ получил товаров лишь на 4,2 тысячи. Сами продукты заявке при этом не соответствовали, указывал он: в корзине отсутствовали орехи и фрукты.