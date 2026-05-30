11:14, 30 мая 2026

Раскрыты подробности дела арестованного замглавы департамента МЧС

Виктория Кондратьева

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дело арестованного замглавы департамента международной деятельности МЧС России Ираклия Арабидзе связано с хищениями на гуманитарных проектах министерства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что дело в отношении Арабидзе и бывшего замдиректора этого же департамента МЧС Вадима Хасенова было объединено с делом бывшего заместителя генерального секретаря Международной организации гражданской обороны Андрея Кудинова.

«Уголовное дело возбуждено 4 апреля 2025 года в отношении Кудинова по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) по факту хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию международных гуманитарных проектов. В одно производство с указанным уголовным делом соединено уголовное дело в отношении Арабидзе, Хасенова и иных лиц», — говорится в судебных материалах.

Об аресте Арабидзе и Хасенова стало известно 7 февраля. Их обвиняют в мошенничестве и получении крупной взятки, обоим грозит до 15 лет лишения свободы.

