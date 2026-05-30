Варламов раскрыл необычный способ определить русских в европейской стране

Блогер Варламов заявил, что определить русского в Нидерландах можно по температуре в доме

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о необычном способе определить русского человека в Нидерландах. Его он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что определить выходцев из России можно по температуре в квартире: обычно она намного выше, чем у местных жителей. Блогер добавил, что тепло также бывает в домах людей, которые незаконно выращивают там марихуану. У остальных жителей Нидерландов температура в квартирах ниже, так как они экономят на отоплении.

«Преступников искали с помощью дронов, которые фиксировали высокую температуру в доме. Но иногда вместо плантаторов попадались безобидные русские. (...) Видишь высокую температуру — тут два варианта: либо там живут русские, либо там лаборатория голландцев, которые выращивают траву», — объяснил блогер.

