11:30, 30 мая 2026

Варламов раскрыл необычный способ определить русских в европейской стране

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о необычном способе определить русского человека в Нидерландах. Его он раскрыл в видео, доступном на YouTube.

Варламов рассказал, что определить выходцев из России можно по температуре в квартире: обычно она намного выше, чем у местных жителей. Блогер добавил, что тепло также бывает в домах людей, которые незаконно выращивают там марихуану. У остальных жителей Нидерландов температура в квартирах ниже, так как они экономят на отоплении.

«Преступников искали с помощью дронов, которые фиксировали высокую температуру в доме. Но иногда вместо плантаторов попадались безобидные русские. (...) Видишь высокую температуру — тут два варианта: либо там живут русские, либо там лаборатория голландцев, которые выращивают траву», — объяснил блогер.

Ранее Варламов назвал источник гигантских проблем в эмиграции. По его словам, вызывать их могут проблемы со здоровьем.

