12:23, 30 мая 2026Россия

Россиянка спасла девочку от педофила и поблагодарила за это Бога

Юлия Юткина
Кадр: Telegram-канал «Baza»

Стали известны подробности спасения девочки от педофила в Тюмени. Об этом пишет РЕН ТВ.

Неизвестный мужчина затащил пятилетнюю девочку в подъезд с детской площадки. Ребенка удалось спасти 31-летней Юлии. По словам женщины, она ехала к матери и случайно свернула во двор. Там маленькие дети кричали о каком-то мужчине, который забрал девочку.

«Как будто меня Бог сам туда привел... Я бегом туда, машину бросила. Вижу картину: он стоит лицом ко мне, уже поднялся по лестничной площадке», — рассказала Юлия. Женщина потребовала отпустить ребенка и успела сфотографировать мужчину на телефон.

Тот отпустил девочку, после чего Юлия вывела ее на улицу, дождалась отца и вызвала полицию. Сейчас 44-летний подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в России есть чаты, в которых родители продают голые фотографии своих же детей и заставляют их участвовать в секс-созвонах по видео. Цена за снимки начинается от пяти тысяч рублей.

