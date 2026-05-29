В России родители попались на продаже педофилам интимных фото своих же детей

Mash: В России есть чаты, где родители продают голые фото своих детей

В России есть чаты, в которых родители продают голые фотографии своих же детей и заставляют их участвовать в секс-созвонах по видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.

По данным канала, в России существуют общие чаты, в которых люди скидывают интимные фото своих недоброжелателей и ищут тех, кто за деньги распространит их по сети. В таких чатах состоят и те, кто продает интимные фото своих детей. Цена за снимки начинается от пяти тысяч рублей. Некоторые из участников готовы продать педофилам видео, на котором вместе с ребенком в кадре будет один из родителей. Цена за такой контент может достигать 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что задержанный за оправдание терроризма в интернете петербуржец 1977 года рождения оказался создателем сайта с детской порнографией.