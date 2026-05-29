Раскрыта стоимость летнего отдыха на юге России

АТОР: Летом 2026 года в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян

Средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. Стоимость отдыха раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на пресс-конференции, посвященной турпотоку в предстоящий сезон.

По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян. Цена отпуска в сравнении с прошлым годом поднялась на три тысячи рублей: в 2025 году тур без перелета обходился путешественникам от 100 до 127 тысяч. Отдых в Крыму тоже подорожал: за десять ночей на полуострове туристы в среднем заплатят от 117 до 150 тысяч рублей, потолок прошлого года — 120 тысяч рублей.

Уточняется, что большинство туристов предпочли отдохнуть в гостиницах Анапы: прирост бронирования у туроператоров на этом курорте составил до 35 процентов. А бронирования в отелях Сочи, наоборот, снизились на 15-20 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов. Спрос на путевки в Анапу, Геленджик и Адлер вырос до 95 процентов по сравнению с прошлым годом.