Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:24, 29 мая 2026Путешествия

Раскрыта стоимость летнего отдыха на юге России

АТОР: Летом 2026 года в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. Стоимость отдыха раскрыли эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на пресс-конференции, посвященной турпотоку в предстоящий сезон.

По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян. Цена отпуска в сравнении с прошлым годом поднялась на три тысячи рублей: в 2025 году тур без перелета обходился путешественникам от 100 до 127 тысяч. Отдых в Крыму тоже подорожал: за десять ночей на полуострове туристы в среднем заплатят от 117 до 150 тысяч рублей, потолок прошлого года — 120 тысяч рублей.

Уточняется, что большинство туристов предпочли отдохнуть в гостиницах Анапы: прирост бронирования у туроператоров на этом курорте составил до 35 процентов. А бронирования в отелях Сочи, наоборот, снизились на 15-20 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов. Спрос на путевки в Анапу, Геленджик и Адлер вырос до 95 процентов по сравнению с прошлым годом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Впервые на территории всего Уральского федерального округа объявили ракетную опасность

    Бывшая российская судья лишилась пенсии и неприкосновенности

    Раскрыта стоимость летнего отдыха на юге России

    Лукашенко высказался о выходе Армении из ЕАЭС

    Сыгравшая лысую проститутку в «Брате-2» актриса показала фото дочери в честь ее 23-летия

    Россияне бросились покупать один товар

    В Польше оценили способность ЕС быть посредником по Украине

    Минюст объявил новых иноагентов

    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

    Водителям назвали последствия перекачки шин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok