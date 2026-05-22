Россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов

«Известия»: Интерес россиян к курортам черноморского побережья вырос до 95 %

По информации издания, наиболее востребованными направления стали Анапа, Геленджик и Адлер. Спрос на путевки туда вырос до 95 процентов по сравнению с прошлым годом. Одной из причин участники рынка называют конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и другие страны.

Ранее в России выделили четыре самых выгодных с финансовой точки зрения направления, которые этим летом будут пользоваться популярностью среди отдыхающих. На сегодня в качестве пляжного отдыха россиянам наиболее выгодно будет выбрать Анапу. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, курортный город практически завершил ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море, и с 1 июня около 10 километров очищенных пляжей уже будут готовы принять туристов.