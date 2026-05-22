Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:46, 22 мая 2026Путешествия

Россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов

«Известия»: Интерес россиян к курортам черноморского побережья вырос до 95 %
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

У россиян вырос интерес к отечественным курортам черноморского побережья. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, наиболее востребованными направления стали Анапа, Геленджик и Адлер. Спрос на путевки туда вырос до 95 процентов по сравнению с прошлым годом. Одной из причин участники рынка называют конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого россияне опасаются лететь в ОАЭ, Египет и другие страны.

Ранее в России выделили четыре самых выгодных с финансовой точки зрения направления, которые этим летом будут пользоваться популярностью среди отдыхающих. На сегодня в качестве пляжного отдыха россиянам наиболее выгодно будет выбрать Анапу. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергея Ромашкина, курортный город практически завершил ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море, и с 1 июня около 10 километров очищенных пляжей уже будут готовы принять туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком Сырский заявил о новой стратегии ВСУ. Какие шаги пытается предпринять украинское командование?

    Звезда реалити-шоу попала в больницу из-за несчастного случая

    В Германии встревожились из-за инициативы Мерца по Украине

    В России предложили не брать деньги за платные дороги в одном случае

    Стало известно об исчезновении одного подразделения на Украине

    Скандальная порнозвезда назвала самые отвратительные запросы клиентов

    США одобрили продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK

    Украина вновь попыталась атаковать Москву

    Россияне массово повернулись в сторону черноморских курортов

    Российские штурмовики прорвали мощный укрепленный узел ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok