06:22, 22 мая 2026Интернет и СМИ

Сбитие украинского БПЛА над страной НАТО назвали предупреждением Киеву

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Сбитие Вооруженными силами Североатлантического альянса над территорией Эстонии украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) стало сигналом для Киева. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt (JW).

«Этот инцидент можно интерпретировать как предупреждение западного военного альянса Киеву о недопустимости использования воздушного пространства НАТО для атак на Россию», — делает вывод издание.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал Киев за инцидент с БПЛА над Эстонией. Он призвал Украину быть осторожной в связи с инцидентом.

Ранее Эстония впервые сбила украинский беспилотник над своей территорией. Министерство обороны страны указало, что БПЛА сбили над озером Выртсъярв в южной части страны.

