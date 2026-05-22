Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

В Индии задержали мужчину по подозрению в жестоком нападении на 23‑летнюю беременную супругу. Об этом сообщает газета Times of India.

Согласно информации правоохранителей, подозреваемый Прадип Агария, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену Хирабай и изрезал ее ножовкой. Во время нападения в доме находилась их четырехлетняя дочь.

Впоследствии супруг доставил женщину в больницу, сообщив врачам, что она якобы попала в аварию, после чего скрылся. Спасти пострадавшую не удалось.

Патологоанатом заявил, что Хирабай была на третьем месяце беременности и имела множественные раны, включая травмы в интимной зоне. Ее супруга объявили в розыск и впоследствии задержали.

