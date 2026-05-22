Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:39, 22 мая 2026Из жизни

Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

В Индии мужчина расправился с беременной женой на глазах у четырехлетней дочери
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: YANGHONG YU / Unsplash

В Индии задержали мужчину по подозрению в жестоком нападении на 23‑летнюю беременную супругу. Об этом сообщает газета Times of India.

Согласно информации правоохранителей, подозреваемый Прадип Агария, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил свою жену Хирабай и изрезал ее ножовкой. Во время нападения в доме находилась их четырехлетняя дочь.

Впоследствии супруг доставил женщину в больницу, сообщив врачам, что она якобы попала в аварию, после чего скрылся. Спасти пострадавшую не удалось.

Патологоанатом заявил, что Хирабай была на третьем месяце беременности и имела множественные раны, включая травмы в интимной зоне. Ее супруга объявили в розыск и впоследствии задержали.

Ранее в Индии 70-летний владелец магазина надругался над семилетней девочкой, которая зашла купить печенье. Отмечается, что она не сразу сообщила о случившемся родителям из-за страха, но позже все-таки призналась матери, и родители обратились в полицию

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Неважно, как этот процесс называют в США». В МИД объяснили, что Россия понимает под «духом Анкориджа»

    Представлен смартфон со съемным дисплеем

    Россиянам назвали самый выгодный для отпуска летний месяц

    В России оценили перспективы ключевой ставки

    Минобороны опубликовало заявление о массированном ночном ударе ВСУ по России

    В США сделали Европе предупреждение о России

    Мужчина зверски расправился с беременной женой на глазах у дочери

    Демпартия США опубликовала вызвавший споры доклад о Трампе

    Обвиняемый в коррупции экс-мэр российского города добился от суда желаемого

    Евгений и Александр Плющенко закрыли аккаунты в соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok