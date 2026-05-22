Жителей Подмосковья предупредили о возможном смерче

Синоптик Тишковец: 22 апреля на север Подмосковья может обрушиться смерч

В пятницу, 22 мая, характер погоды в Московском регионе будет совсем не похож на июльский зной, царивший прежде. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в последний день рабочей недели будет формироваться под действием западной периферии антициклона, а вечером, с девяти до одиннадцати часов — прохождением холодного атмосферного фронта. В первой половине дня в Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков, а воздух успеет прогреться до плюс 27-30 градусов.

Однако такая жара будет обманчивой, предупреждает синоптик. К концу дня небо затянут свинцовые тучи высотой до 12 километров. На этом фоне ветер ускорится до штормовых 20 метров в секунду и начнет ломать деревья. На севере Московской области, на юго-востоке Тверской и запад Ярославской области, а также на Вологодчине может сформироваться смерч, предупредил Тишковец. Хлынет ливень, дождь польется стеной — на каждый квадратный метр в Москве выпадет не меньше 10-15 литров небесной влаги. Прогнозируется и град — градины могут достигать в размерах 3-5 миллиметров. Такое ненастье станет предвестником наступающего похолодания, заключил метеоролог.

Пик предстоящей волны холодов придется на четверг, 28 мая. Дневная температура в этот день не превысит плюс 13 градусов, а ночью похолодает до плюс пяти.