Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:49, 22 мая 2026Россия

Участник СВО раскрыл содержимое написанной сослуживцем записки за пару часов до смерти

«Татар-информ»: Участник СВО написал записку за несколько часов до смерти
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине написал записку за несколько часов до смерти. Сослуживец Рамиль Денюшев раскрыл ее содержимое в беседе с «Татар-информ».

По его словам, в записке был номер телефона брата военнослужащего. Клочок бумаги он передал со словами «Вот все закончится, и, даст Бог, увидимся». Но солдат не вернулся из боя.

«Я с этой запиской в кармане проходил полгода, долго не решался позвонить. Но потом набрался сил — мы встретились с его братом, поговорили. Тот мой товарищ числился без вести пропавшим, родные точно не знали, жив он или нет», — вспомнил Денюшев.

Как рассказал собеседник издания, ему пришлось рассказать близким, что видел смерть сослуживца. «Было очень тяжело об этом рассказывать, но потом мне стало легче», – заключил он.

Ранее сообщалось, что российская десятиклассница не сдержала слез после разговора с участником СВО. Тот рассказал ей, что когда получил ее письмо, ветром его вырвало из рук, и он отбежал в сторону, пытаясь поймать конверт. В это время группу, в которой он находился несколькими секундами ранее, накрыл украинский дрон. За исключением побежавшего за письмом военнослужащего никто не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян назвал Россию сверхдержавой, которую нужно уважать. Как он прокомментировал отношения с Москвой и визит Зеленского?

    Несколько валют упали до рекордных минимумов из-за иранского кризиса

    Россиянка едва не сгорела заживо в лифте из-за пауэрбанка

    Скрывшегося в другой стране россиянина на коляске обвинили в обмане властей на миллиард

    Синоптик назвал дату пика холодов в Москве

    Генсек НАТО высказался об участии альянса в миссии в Ормузском проливе

    Зима в России начнет «съеживаться»

    Популярный российский тиктокер стал отцом

    24-летняя внучка Софии Ротару снялась в облегающем платье

    ВМФ России вывел в море 13 атомных подлодок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok