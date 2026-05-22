Участник СВО раскрыл содержимое написанной сослуживцем записки за пару часов до смерти

«Татар-информ»: Участник СВО написал записку за несколько часов до смерти

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине написал записку за несколько часов до смерти. Сослуживец Рамиль Денюшев раскрыл ее содержимое в беседе с «Татар-информ».

По его словам, в записке был номер телефона брата военнослужащего. Клочок бумаги он передал со словами «Вот все закончится, и, даст Бог, увидимся». Но солдат не вернулся из боя.

«Я с этой запиской в кармане проходил полгода, долго не решался позвонить. Но потом набрался сил — мы встретились с его братом, поговорили. Тот мой товарищ числился без вести пропавшим, родные точно не знали, жив он или нет», — вспомнил Денюшев.

Как рассказал собеседник издания, ему пришлось рассказать близким, что видел смерть сослуживца. «Было очень тяжело об этом рассказывать, но потом мне стало легче», – заключил он.

Ранее сообщалось, что российская десятиклассница не сдержала слез после разговора с участником СВО. Тот рассказал ей, что когда получил ее письмо, ветром его вырвало из рук, и он отбежал в сторону, пытаясь поймать конверт. В это время группу, в которой он находился несколькими секундами ранее, накрыл украинский дрон. За исключением побежавшего за письмом военнослужащего никто не выжил.