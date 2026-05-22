10:29, 22 мая 2026

WSJ: Польша построит город для американских военных
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Варшава объявила о готовности построить небольшой город для постоянного размещения американских солдат на своей территории. Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский после встречи с официальными лицами в Пентагоне, пишет The Wall Street Journal.

«Мы предложили Пентагону разместить американских солдат на постоянной основе. Это означает, что нам нужно построить небольшой город для этого подразделения, и мы к этому готовы. Мы покроем расходы», — сказал Залевский в интервью The Wall Street Journal.

По словам польского замминистра, США в ближайшие недели представят Варшаве варианты того, как избежать сокращения американского военного присутствия в Польше. Варшава рассчитывает, что новые объекты и жилье для военных позволят дислоцировать американские подразделения на постоянной основе.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет пересмотрел принятое решение отправить 4000 американских военнослужащих в Польшу. По данным издания Politico, причина, почему шеф Пентагона передумал, остается неясной.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский после этого сообщил, что Варшава будет оказывать давление на американских чиновников, поскольку считает себя «образцовым союзником» в рамках НАТО и ожидает дальнейшего расширения военного сотрудничества с Соединенными Штатами.

21 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты перебросят в Польшу дополнительно пять тысяч военных. Он объяснил это хорошими отношениями с польским президентом Каролем Навроцким.

