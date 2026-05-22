Экономика
11:11, 22 мая 2026Экономика

В России сравнили пенсии мужчин и женщин

РИА Новости: Средняя пенсия мужчин превысила женскую почти на 150 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Средняя пенсия мужчин оказалась выше, чем у женщин, разница составила почти 150 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда России.

Показатель у мужчин с начала года достиг 25 353 рубля в месяц, тогда как у женщин — 25 204 рубля. Таким образом, средняя пенсия представителей сильного пола оказалась на 149 рублей выше, чем у россиянок.

В целом средний размер подобного рода выплат в России по итогам апреля достиг почти 25,4 тысячи рублей. При этом показатель среди неработающих пожилых граждан оказался выше, чем у трудоустроенных, и составил 25,8 тысячи.

Несмотря на небольшой прирост, пенсии значительной части россиян остаются на достаточно низком уровне, сходятся во мнении эксперты. На этом фоне пожилым гражданам выгоднее продолжать трудиться даже по достижении пенсионного возраста, отмечала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Высокая инфляция и рост коммунальных платежей фактически сводят на нет повышение социальных выплат. В сложившихся реалиях обеспечить себе достойный уровень жизни в старости россиянам сейчас крайне трудно, резюмировали аналитики.

