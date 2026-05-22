На Западе заявили о планах России завершить СВО до конца года

Bloomberg: Россия намерена завершить СВО до конца года на победных условиях

Россия намерена завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине до конца года, но только на условиях, которые она сочтет победными. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, эти условия включают полный контроль России над Донбассом и широкое соглашение по безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы территориальные приобретения Москвы.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин установил дедлайн окончания конфликта на Украине.

Ранее Песков заявил, что СВО может закончиться в любой момент, если украинские власти возьмут на себя ответственность и примут «необходимое решение». Он отметил, что Киеву хорошо известно, о каком именно решении идет речь.