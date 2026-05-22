В России ответили на слова Пашиняна о нежелании ссориться с Москвой

Депутат Затулин: Пашинян избегает конфликта с Москвой не из-за союзничества

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван не будет ссориться с Москвой из-за несопоставимости масштабов двух стран, говорит лишь о попытке закамуфлировать смену внешнеполитического курса, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, если строго следовать логике армянского премьер-министра, выходит, что он избегает конфликта с Россией не из-за союзнических обязательств или понимания важности двусторонних связей для экономики и безопасности.

«Оказывается, дело просто в масштабах. Вот если бы масштабы были больше, Пашинян бы нас давным-давно предал. А так он вынужден камуфлироваться и прибегать к неубедительным объяснениям», — отметил Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что вопрос не в гипотетической войне, а в последовательной смене ориентации Армении. Он напомнил, что именно Пашинян подписал с Евросоюзом (ЕС) дорожную карту по выводу из эксплуатации Армянской АЭС и заморозил участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, армянские представители с 2022 года убеждали европейских партнеров, что Ереван не заинтересован в победе России в СВО, отметил депутат.

«Как отношения могут быть нормальными, если он не скрывает намерения вступать в Евросоюз? Это не просто заявление — это закон, принятый его депутатами почти два года назад без всякого приглашения со стороны ЕС. Сейчас под гнетом критики в ходе предвыборной кампании он маневрирует: репрессирует оппозицию и продолжает морочить голову избирателям», — добавил Затулин.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не будет ссориться с Россией из-за несопоставимости масштабов двух стран. Так премьер-министр Армении ответил на вопрос о кризисе в отношениях Москвы и Еревана.

